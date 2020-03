Antenna sociale a distanza: attivo lo sportello di ascolto psicologico

Per affrontare questo momento di emergenza cosí particolare dove emergono le fragilità dei soggetti più deboli, l'Associazione Anteas Trani attiva uno sportello psicologico di ascolto… a distanza! La Dott.ssa Dipasquale Rosanna, iscritta all'albo degli Psicologi Regione Puglia e specializzanda in psicoterapia cognitivo-comportamentale è a disposizione di tutti.Per accedere al servizio è necessario inviare una mail ai seguenti indirizzi: anteastrani@gmail.com rosannadipasquale@hotmail.it o chiamare i seguenti numeri di tel: 0883.890100/0883.583750, fornendo il proprio nome e recapito telefonico.Nelle 24 ore successive all'invio della mail o telefonata, la Psicologa ricontatterà il cittadino per fissare un colloquio telefonico (anche via whatsapp o skype).