Applausi a scena aperta a Palazzo Beltrani per "Gl'innamorati" con gli allievi di Pierluigi Corallo

Trani ed il Teatro. Trani ed il teatro. Che la "t" è minuscola o maiuscola, un'analisi andrebbe fatta in entrambi i casi. E allora applausi a scena aperta, è il caso di dire, per gli allievi della scuola di recitazione Inar Teatro, diretta da Pierluigi Corallo, che in meno di tre anni (pandemia compresa) ha coinvolto quasi 100 allievi. Ieri sera nella corta "Davide Sanrtorsola" di Palazzo Beltrani, secondo saggio della scuola di recitazione, che hanno proposto "Gl'innamorati" di Carlo Goldoni."Più di 300 persone hanno applaudito i nostri allievi a palazzo Beltrani. Il vero obiettivo – ha detto l'attore e regista Pierluigi Corallo, ormai talmente noto al pubblico - è costruire una comunità teatrale. E ieri ci siamo riusciti per una sera". Che non sia la sera dei miracoli.