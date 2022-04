Approvata la graduatoria per 5 posti di Specialista Amministrativo: i nomi

E' stata approvata la graduatoria di merito del "concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di ruolo a tempo pieno di n. 5 posti nel profilo professionale di Specialista Amministrativo Cat. D – posizione economica D1: i primi 5 classificati sono Palmieri Giuseppina con voto 58,9, Lorusso Tommaso 56, Florio Fabrizia 55,25, Rutigliano Samantha Rosa 48,95, Caputi Valentina Bianca 48,5.Con determinazione dirigenziale dell'Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone nell'ottobre 2020 era stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di ruolo a tempo pieno di n. 5 posti nel profilo professionale di "Specialista Amministrativo" – Categoria D – posizione economica D1, poi regolarmente espletato nei mesi scorsi. Ora l'approvazione degli atti per la copertura con rapporto di ruolo a tempo pieno di n. 5 posti, riconoscendo che le operazioni concorsuali sono state svolte dalla Commissione Giudicatrice nel rispetto delle disposizioni del bando di concorso, nonché delle norme vigenti che disciplinano le procedure concorsuali.I successivi 5 in graduatoria sono Ciraselli Maria 48, Lorusso Michele 43,45 Lomuscio Andrea 43,35 Martinelli Stefano 43,2 Ricci Maria Cristina 42,25.