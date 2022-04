Prenderanno servizio domani i 16 nuovi assunti al Comune col profilo di "istruttore amministrativo"

Con la determinazione dirigenziale n. 150 del 26 aprile dell' Area affari generali e istituzionali e servizi alle persone, si è provveduto all'assunzione al Comune di Trani a tempo indeterminato e pieno di 16 nuove unità che prenderanno servizio domani 28 aprile. Si tratta "di n. 7 vincitori e n. 9 idonei mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 7 posti nel profilo professionale di istruttore amministrativo cat. C" posizione economica C1.Entreranno così in organico al Comune di Trani i candidati classificati, rispettivamente, al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15°, 17° e 18° posto della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, espletato nei mesi scorsi, e precisamente:; tutto questo prendendo atto della rinuncia all'assunzione espressa dalle candidate classificate, rispettivamente, al 14° e 16° posto della graduatoria, Valeria Scarcelli e Maria Ciraselli.Le assunzioni avranno decorrenza dal 28 aprile 2022 ovvero dalla data di effettiva presa di servizio, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 36 del Regolamento di disciplina delle procedure per l'accesso agli impieghi presso il Comune di Trani.Il relativo concorso pubblico, per titoli ed esami, era stato indetto per la copertura con rapporto di ruolo a tempo pieno di n. 7 posti; nella determina si legge però che "con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 07.04.2022 ad oggetto "Aggiornamento Fabbisogno di Personale per il triennio 2022.2024" è stata confermata l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 16 unità nel profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" – Categoria C – posizione economica C1, di cui n. 12 già previste nei precedenti Piani del Fabbisogno di 1 Personale di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 50/2020, 167/2020 e 118/2021, mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico sopra citato".