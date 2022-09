La tranese Delia Papagni é Miss Bellezza Italiana Cinema

Una gara di talento e bellezza ha visto tra le vincitrici una ragazza tranese, Delia Papagni, nel concorso di Miss Bellezza Italiana 2022.L'evento si è svolto sabato scorso nella magnifica cornice di Piazza Maestri D'Ascia a Manfredonia, con gran successo di pubblico.La giovane ha vinto la prestigiosa fascia di "Miss Bellezza Italiana Cinema" che le è stata assegnata direttamente dall'attore Fabio Fulco dimostrando di unire a una indiscussa bellezza anche uno straordinario talento: ha infatti recitato in maniera superlativa un monologo da lei scritto ed interpretato per la serata.La giovane aggiunge questo premio a altri riconoscimenti: la "fascia" alla finale nazionale di Miss Informissima e sempre per Miss Bellezza Italiana la fascia "Miss Bellezza Italiana Jsabel" , uno degli sponsor dell'evento.Anna Mastropasqua di Zapponeta è invece Miss Bellezza Italiana 2022. La bella sedicenne ha prevalso sul gruppo delle altre 26 concorrenti in gara, provenienti da varie località del Sud Italia aggiudicandosi la fascia più ambita della serata.La serata è stata presentata dalla conduttrice e attrice barlettana Lucia Di Paola e impreziosita da momenti di spettacolo con l'illusionista e fantasista, Alexis Arts, al secolo Danilo Audiello, detentore di ben 7 Guinness World Records e con l'energica e frizzante cantante Gabriela Heredia.Per le altre categorie invece, hanno vinto: "Top" Elena Cuomo, "Pin Up" Vittoria Miucci, "Sorriso" Denise Bottalico, "Fascino" Laura Ostuni, "Eleganza" Marta Bottalico, "Teenager" Roberta Cipolletta, "Sprint" Miriana Ferrantino, "Fashion" Alessia Conoscitore, "Model" Vanessa Dilernia, "In gambissima" Clotilde AbondioGrande soddisfazione per la realizzazione di un progetto che mette al primo posto non solo la bellezza, l'eleganza, la moda ma anche il talento, come ha affermato il patron del concorso Domenico De Candia.