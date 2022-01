Concorso Istruttore Amministrativo: rinviata prova orale

Il rinvio è previsto per i giorni 3 4 febbraio per esigenze amministrative

Si rende noto ai candidati ammessi con riserva alla prova orale del concorso pubblico per Istruttore Amministrativo che, a causa di sopravvenute esigenze organizzative, la prova orale è rinviata ai giorni 3 e 4 febbraio 2022 presso la Sala Tamborrino, situata al secondo piano della sede comunale in via Tenente Morrico, 2.