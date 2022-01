Il comune cerca un project manager: domande fino al 28 gennaio

Nella sezione Avvisi del portale istituzionale è stato pubblicato un avviso pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per il conferimento di un incarico di supporto tecnico per la preparazione e candidatura del Comune di Trani, in qualità di full partner, all'interno di un network europeo "Programma Erasmus+ Sport".Oggetto di affidamento è l'attività del Project Manager suddivisa nelle seguenti modalità:Analisi e ricerca Networking partnersAnalisi del fabbisogno e implementazione delle attività all'interno della proposta da candidarePreparazione del Mandate Networking e coordinamento delle attività con il Project Coordinator in capo al Networking europeoPreparazione del Business plan e gestione del gruppo di lavoro che rappresenterà il Comune di Trani tramite gli stessi dipendenti del suddetto ente comunale o figure professionali definite dallo stesso ente Gestione delle Task Management e Financial Report e coordinamento in qualità di Project Manager "successivamente" alla valutazione del progetto da parte dell'agenzia europea EACEA e relativo follow-up delle attività programmate all'interno del Gaant ManagementPreparazione del Bilateral Agreement con il Project Coordinator.La durata è legata ai tempi di partecipazione all'avviso e, in ipotesi di ammissione a finanziamento, ai tempi di attuazione, rendicontazione delle spese ed eventuali fasi di verifica a validazione finale delle stesse.La candidatura alla nomina, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo gabinetto.sindaco@cert.comune.trani.bt.it entro il termine perentorio del 28 gennaio 2022. Saranno ritenute ammissibili solo le candidature provenienti da indirizzi di posta certificati la cui titolarità è riferibile al mittente.Il plico dovrà contenere:Istanza di partecipazione con contestuale dichiarazione in merito al possesso dei requisiti dal presente avviso ed all'assenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità o altro impedimento, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da copia del documento di identitàCurriculum professionale, datato e sottoscritto in ogni paginaRelazione illustrativa delle principali esperienze lavorative e professionali in ambiti aventi attinenza con lo svolgimento di attività similari a quelle oggetto di affidamento, svolte negli ultimi 3 anni, nonché proposta operativa contenente l'esplicazione delle concrete modalità operative con le quali si intende attuare l'incarico ed eseguire le prestazioni oggetto di affidamento.