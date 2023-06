Approvati all'unanimità dal Consiglio gli espropri per il progetto "Trani costa Sud"

Un Consiglio Comunale lampo, quello di ieri, ma di decisiva importanza per la realizzazione del progetto di riqualificazione e rigenerazione territoriale nell'ambito costiero In contrada Matinelle, progetto di opera di pubblica utilità in variante al piano urbanistico generale.i lavori sono stati preceduti dall'invito del consigliere De Toma , capogruppo cittadino di Forza Italia, a osservare un minuto di silenzio per la scomparsa di Silvio Berlusconi; e poi dalle scuse del sindaco Bottaro circa una convocazione avvenuta con tempi non consoni ma con caratteristiche di necessità e urgenza fondamentali per non perdere la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti per il progetto .Scuse accettate dal consigliere e capogruppo della Lega Giovanni Di Leo ma non sufficienti per partecipare al voto, a causa dei modi non consoni con cui si è arrivati in consiglio comunale e per "lacune e stravolgimenti riscontrati rispetto al progetto iniziale ".Nonostante ciò il Consiglio comunale ha approvato con 23 voti favorevoli il provvedimentoL'opera pubblica è denominata «Lavori di riqualificazione e rigenerazione territoriale nell'ambito costiero ricadente in contrada Matinelle, nel Comune di Trani, ed è finanziata dall'Unione europea per 2.850.000 euro, di cui 1.600.000 per lavori. Tali opere devono essere aggiudicate entro il prossimo 30 luglio, pena la perdita del finanziamento, ragione alla base di questa convocazione lampo.