Archivio di Stato, approvata la mozione per l'istituzione della sede provinciale a Trani

Solo 9 i presenti al primo appello, poi per il secondo alla spicciolata si è arrivati al numero legale: con 23 presenti è cominciata la seduta di consiglio comunale con all'ordine del giorno la questione legata alla sede dell'Archivio di Stato, ma anche dell'approvazione del bilancio; in apertura il presidente Marinaro ha comunicato il passaggio del consigliere Mastrototaro nel gruppo Solo con Trani Futura (con Loconte e Befano).Nella discussione del primo punto all'ordine del giorno, rigettata la mozione per l'ubicazione in Trani della sede provinciale dell'Archivio di Stato presentata dai consiglieri Di Leo, De Toma, Ferri, Cozzoli, Centrone, Branà, T. Laurora, E. Laurora, Scialandrone, Corraro, Palumbo, depositata il 3 marzo (come ha sottolineato il consigliere Di Leo nell'intervento di presentazione); approvata invece la mozione depositata successivamente dai consiglieri Morollo, Cirillo, Cuna, Cornacchia, Di Tullo sull' istituzione di una sede provinciale dell'Archivio di Stato nella città di Trani.Il dibattito è stato ampio e articolato, numerosi gli interventi (da Di Leo a Morollo, ad Amoruso, Tommaso Laurora, De Toma e altri), sottolineato il ruolo importante dei cittadini e delle associazioni, in particolare dell'avv. Alessandro Moscatelli, nel sollevare l'importante questione, creare un dibattito ed una discussione aperta, e portarla all'attenzione dei massimi livelli politici cittadini."Per la nostra amministrazione il mantenimento e la piena operatività dell'Archivio di Stato rappresentano una priorità programmatica in quanto esso costituisce un sito culturale caratterizzante la storia e l'identità della Città di Trani" ha detto Morollo presentando la mozione, poi approvata.