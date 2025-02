Arcidiocesi di Trani. “Artigiani di... democrazia"

Continua il percorsoorganizzato dall'Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro in collaborazione con l'Azione Cattolica Diocesana, Pax Christi e la Pastorale Giovanile diocesana. In questo secondo appuntamento, denominato, ci sarà l'occasione per sviluppare in diocesi i temi della 50° Settimana Sociale dei Cattolici in Italia vissuta a Trieste la scorsa estate. Nella cornice della sala San Nicola in via Beltrani 17 a Trani,si avrà modo di confrontarsi sull'importanza della democrazia come strumento di partecipazione di ogni cittadino, e quindi anche di ogni credente, agli affari della "cosa pubblica".Verrà intessuto un dialogo insieme a due illustri relatori: la prof.ssa, Docente di Filosofia Teoretica presso l'Università degli Studi di Bari, e il dott., Giornalista e Scrittore, Ideatore del Progetto "Immischiati". I due relatori, presenti alla Settimana Sociale di Trieste e autori di interventi molto apprezzati, avranno modo di dialogare con l'assemblea presente e, soprattutto, con i più giovani, a cui verrà chiesto un contributo concreto attraverso delle domande dirette in tema di democrazia e partecipazione. Questo incontro manifesta l'obiettivo dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale per avvicinare tutti i credenti a queste tematiche, così vicine alla vita di ciascuno ma spesso bistrattate in ambito ecclesiale, vivendo momenti di serio dialogo, confronto e costruzione "artigianale" di percorsi concreti, anche in vista del prossimo anno pastorale. Le iscrizioni da questo link: https://docs.google.com/forms/d/1nqglwTziYlFppcbQxOS7DLhM34vdhPr4Jydk3BXWQAs/viewform?pli=1&chromeless=1&pli=1&edit_requested=true