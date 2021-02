Arrestato dalla Polizia uno scippatore in flagranza di reato

Arrestato in flagranza di reato lo scippatore che nella tarda mattinata di oggi, nei pressi della stazione ferroviaria, ha strattonato una donna di circa 60 anni per portarle via violentemente la borsa che portava al braccio: si tratta di un tranese di 40 anni, già noto alle Forze dell'Ordine, che ha computo l'atto criminoso molto probabilmente insieme ad un complice.In quella zona era presente una volante della Polizia di Stato di Trani che da questa mattina effettuava servizio di presidio del territorio con controlli per la prevenzione della microcriminalità: immediato l'inseguimento del malvivente, che è stato acciuffato dai poliziotti con la refurtiva, mentre il complice è riuscito a dileguarsi, anche se pare si sia sulle sue tracce.L'uomo è stato arrestato, e la refurtiva è stata riconsegnata alla donna.