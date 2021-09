Arriva a piedi dall’altra parte della città per sottoporsi alla vaccinazione: al ritorno la dott.ssa Albrizio la riaccompagna a casa

E' arrivata a piedi dalla sua abitazione (che si trova dalle parti della zona Sant'Angelo) fino all'hub vaccinale del Palazzetto dello Sport in via Falcone per sottoporsi alla prima dose dell'anti-covid: nei mesi scorsi non ce l'aveva fatta, costretta all'immobilità per una frattura alla gamba. E così la signora Grazia, ottantenne o poco più, appena rimessasi in piedi ha voluto sottoporsi anch'essa alla vaccinazione.Sola sola, come si suol dire (ma in questo caso è un dire reale), si è incamminata a piedi in compagnia del suo carrellino portaspesa ed ha raggiunto il Palazzetto: lì si è presentata ai responsabili, visibilmente stanca, ed ha chiesto di poter "fare il vaccino"."Non appena l'ho vista e sentita l'ho fatta accomodare su una sedia a rotelle – spiega la dott.ssa Patrizia Albrizio, dirigente medico responsabile del Servizio vaccinazione e del Servizio di igiene e sanità pubblica della Asl Bat – e l'ho rassicurata: dopo la vaccinazione, nei suoi velati occhi cerulei e nel viso apparentemente sereno si notava però lo smarrimento. Così ho deciso di riaccompagnarla personalmente a casa":Aiutata dal responsabile del servizio, la signora Grazia ha raggiunto la sua abitazione con una taxista d'eccezione. E con l'appuntamento per la seconda dose.