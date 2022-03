Arrivano nuove telecamere di videosorveglianza a Trani

Lavori in Via Mario Pagano, in Via Annunziata, Piazza Tomaselli

Continua in città l'installazione delle telecamere di videosorveglianza. Lavori sono in Via Mario Pagano, in Via Annunziata, Piazza Tomaselli mentre altre saranno montate nei prossimi giorni come ha annunciato il sindaco Bottaro.Le nuove telecamere, che vanno ad implementare la rete della sicurezza cittadina, giungono in attuazione del Patto per la sicurezza stipulato ad agosto scorso in Prefettura, in attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata.