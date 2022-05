Arsis Nova di Mar de Plata: nel Castello Svevo la magia di un coro argentino

Sarà un evento di rilievo internazionale quello che si svolgerà il 28 maggio, alle ore 21,00, con ingresso dalle ore 20,30, presso il Castello di Trani. Protagonista sarà il Gruppo vocale Arsis Nova di Mar de Plata, rinomato gruppo vocale argentino che sta tenendo una lunga tournée in Europa, cominciata il 5 maggio in Spagna. La scelta di Trani da parte dell'Associazione Chorus Inside Puglia, sezione regionale della federazione italiana Federcori, non è stata casuale: la musica eseguita, interamente dedicata al celebre Astor Piazzolla, risuonerà nella città che diede i natali al "nonino", il padre del compositore argentino.Una serata davvero speciale realizzata grazie al fondamentale contributo del Club UNESCO sezione di Trani che ha coorganizzato l'evento con il patrocinio della Città di Trani.L'ingresso è gratuito. Per accedere al concerto è necessario prenotarsi tramite il form https://form.jotform.com/221234006434341 presente anche sul sito della federazione www.federcori.itI posti sono limitati a 200 e saranno assegnati in ordine cronologico in base alla prenotazione.Per ulteriori informazioni: 334 243 5460