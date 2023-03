Arte contro bullismo: alla Baldassarre si può: tutti i nomi dei ragazzi premiati

Combattere il bullismo con le "armi" dell'arte, delle idee, della creatività. Alla scuola Baldassarre tutto questo è realtà grazie ad un interessante percorso artistico "innescato" da un concorso ad hoc.Sabato scorso, 11 marzo, infatti, nell'androne della scuola si è tenuta la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso "Dillo con arte" indetto dal team antibullismo della scuola E. Baldassarre.All 'evento ha partecipato una folta rappresentanza di studenti di varie classi che hanno preso parte al concorso e dato il proprio contributo con la presenza del dirigente scolastico, dott. Marco Galiano, delle docenti del team (de Robertis, Dell'Orco, Pappagallo,Depalo, Miraglia) e degli ingegneri Papa e Loiodice, rispettivamente president e past president dell'AIBAT, (associazione ingegneri della provincia BT) con la quale negli anni si è consolidata una collaborazione in relazione al tema della sicurezza in rete.Il concorso è stato indetto in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo che si tiene ogni anno il 7 febbraio e del Safer internet day per spingere i ragazzi ad un'attenta ed approfondita riflessione su questi delicati temi che spesso li toccano da vicino e per rendere protagoniste le loro "opinioni" in merito.Agli alunni che hanno partecipato è stato chiesto, in forma individuale o di gruppo, di esprimersi con un elaborato grafico o con un manufatto sui temi in questione.Sono giunti circa 120 lavori.In occasione della premiazione, a seguito della consegna ufficiale del link da parte del presidente AIBAT, è stata "inaugurata" una galleria virtuale con la selezione di 28 elaborati.La galleria è stata realizzata, per l'occasione, dall'ingegnere e professore Felice Mansi.La galleria virtuale è fruibile sul sito della scuola nella sezione dedicata alla tematica del bullismo e cyberbullismo al link: https://www.scuolabaldassarre.edu.it/index.php/foto/stop-al-bullismo/587-dillo-con-arte.Al primo posto, per accuratezza del tratto grafico, originalità d'insieme forza espressiva e armonia, si è classificato il disegno di Emma Coratella della 3L, al secondo posto per gradevolezza della composizione, originalità della frase, immediatezza del messaggio, il disegno di Giorgia Lopolito della 3L e al terzo, per l'intensità emotiva del messaggio, il disegno di Vittoria Marchio della 1O.Il premio della critica per pregnanza plastica e capacità di coinvolgimento multisensoriale è andato al manufatto Simone Giorgia Simone della 2L .