Articolo 97 deposita esposto sulla Casa di Giovanni Bovio: «Destinazione d’uso da rivedere»

Il movimento civico Articolo 97 – Liberi e Trasparenti ha depositato un esposto presso la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia Barletta – Andria – Trani e presso il Presidente della Regione Puglia nonché presso la REGIONE PUGLIA - Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale e la Agenzia regionale per l'innovazione e la tecnologia, illustrando le ragioni per le quali la Casa di Giovanni Bovio non può essere destinata a fini diversi da quelli strettamente storico – culturali riguardanti il nostro illustre concittadino e la sua epoca storica, oltre ai motivi sul piano tecnico-amministrativo che possono comportare la revoca della partecipazione al bando "Luoghi Comuni" e della concessione dell'immobile a terzi.



Il movimento illustrerà alla stampa ed ai cittadini l'azione intrapresa, il giorno 28 luglio alle ore 11.00 presso la sede del Movimento Civico Articolo 97 in Trani alla Via De Robertis n.66. Oltre agli organi di stampa, l'invito è esteso alla cittadinanza ed alle associazioni culturali della città di Trani.