Articolo97: «Nel Consiglio comunale si gioca a nascondino»

Hanno avuto il 65% nelle urne, ma ora sono una minoranza in consiglio comunale! La sciatteria con cui si tratta la città trova riscontro nelle modalità usate per portare in consiglio argomenti così delicati e importanti. Ma non finisce qui!Oggi (ndr, ieri) si doveva discutere dell'impianto di smaltimento del percolato, ma il numero legale non c'è! Mancano i consiglieri di opposizione e tanti consiglieri di maggioranza. Manca il coraggio di confrontarsi, manca il coraggio di ammettere gli errori, manca la trasparenza. Noi di Articolo97 chiediamo pubblicamente una nuova Consulta Ambientale prima della ulteriore convocazione del consiglio comunale del 10 marzo, in cui si lavori con politici e associazioni, fornendo tutti i documenti necessari in totale trasparenza.