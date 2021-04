Asl Bat, continua la campagna vaccinale su tutto il territorio provinciale

Continua la vaccinazione degli over 80 su tutto il territorio della Asl Bat: entro la fine della settimana saranno completate tutte le prime dosi mentre continua la somministrazione delle seconde dosi così come da programma. La vaccinazione dei pazienti oncologici si svolge presso l'ospedale Dimiccoli di Barletta e andrà avanti fino alla fine della settimana. Intanto la distribuzione di vaccino Moderna ai medici di medicina generale consente di continuare la vaccinazione a domicilio eseguita senza sosta fino ad ora dagli Uffici di igiene del Dipartimento di Prevenzione. A oggi il totale delle dosi somministrate ammonta a 47.717: gli over 80 che hanno ricevuto già la prima dose sono 9.771.Sono oltre 682 mila le dosi di vaccino contro il Covid somministrate in tutta la Puglia dall'inizio della campagna.