Asl Bat, l'Oer Trani nuovo aggiudicatario della postazione del 118

E' l'Oer Trani l'aggiudicatario del bando con evidenza pubblica pubblicato dall'Asl per l'assegnazione della postazione del 118 di Trani.All'incirca un anno fa (3.8.2017) l'Asl Bat indiceva una procedura di gara telematica attraverso la piattaforma Empulia riservata alle organizzazioni di volontariato per l'affidamento del Servizio di Emergenza Sanitaria "118", dalla durata di un anno, con eventuale rinnovo di un altro anno.Tuttavia, questa procedura, non è stata più avviata perché in contrasto con alcuni principi normativi. A tal proposto in data 24.5.2017 – come si leggere nel testo di delibera – era stato chiesto parere all'Anac, con quesiti sulla possibilità per le Stazioni Appaltanti di affidare legittimamente, in via diretta, i servizi di emergenza 118 alle Associazioni di Volontariato o, in caso contrario, la possibilità di riservare la partecipazione ad una procedura di gara alle sole Associazioni. Il 12/09/2017, l'Autorità Nazionale Anticorruzione dichiarava la richiesta della Asl Bat inammissibile in quanto non sottoscritta dal Legale Rappresentante della Asl, nonostante quest'ultima fosse stata sottoscritta dal Direttore Generale. Si è ritenuto, pertanto, necessario procedere ad indire una nuova gara, aperta e telematica pubblicata il 26.10.2017. Le domande sarebbero dovute pervenire entro il 20.11.2017.Tutte le città della Bat hanno una sola postazione con ambulanza. Fanno eccezione Barletta, Andria e Spinazzola che hanno due postazioni. Dodici in totale le associazioni di volontariato partecipanti tra cui gli operatori Emergenza Radio Trani. Queste le assegnazioni dopo le valutazioni tecniche, i punteggi assegnati ed alcuni ritardi dovuti a dei ricorsi al Tar:- Barletta 1 – Avser Barletta;- Barletta 2 – Avser Barletta;- Bisceglie - "O.E.R. Bisceglie – S.O.S. San Ferdinando;- Canosa di Puglia – Misericordia di Corato;- Margherita di Savoia – Associazione volontari margheritani;- Minervino Murge – Oer Minervino – Sos San Ferdinando;- San Ferdinando di Puglia – Sos San Ferdinando;- Spinazzola 1 - Oer Barletta - A.V.G.M.E.R. Spinazzola;- Spinazzola 2 - Associazione Volontari G. Marconi E.R. Spinazzola;- Trani - O.E.R. Trani, Ass. Volontari Canale 9 S.E.R Molfetta;- Trinitapoli - Casal trinità Trinitapoli.Per le postazioni di Andria 1 e Andria 2 non c'è stata alcuna offerta, pertanto ora l'Asl procederà con un nuovo bando di aggiudicazione. L'importo complessivo del presente affidamento è pari 5.882.982 euro. Per ogni città, tra cui Trani, previsto un importo annuale di 251 mila euro e un importo biennale di 502 mila.