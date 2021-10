Assalto e devastazione alla sede nazionale Cgil: aperta oggi la sede anche a Trani

distrutto.

Fumogeni, bandiere tricolori e saluti romani erano ieri il "vestito" del corteo- partito da piazza del Popolo diretto a palazzo Chigi per protestare contro l'obbligo da domani del green pass nei luoghi di lavoro- degenerato in una vera e propria guerriglia urbana con momenti di tensione altissima.Il piano terra della sede CGIL in corso Italia a Roma è stato devastato e distrutto."Una risposta civile e democratica da parte del mondo del lavoro" - oltre l'assemblea nazionale straordinaria convocata per domani a Roma dalla CGIL - è quella della apertura odierna straordinaria di tutte le sedi del sindacato in Italia, a sottolineare la presa di posizione ferma contro la"violenza squadrista di chi ieri ha provato a dividere il paese e a istigare azioni eversive", come ha riferito Pino Gesmundo, segretario generale CGIL Puglia