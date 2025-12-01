Truffe telefoniche
Trani: la CGIL in campo contro l'epidemia delle truffe

Appuntamento per il prossimo 2 dicembre per imparare a riconoscere e difendersi dalle frodi digitali e "fisiche"

Trani - lunedì 1 dicembre 2025 12.38 Comunicato Stampa
Lo SPI CGIL Bat e la CGIL Bat hanno organizzato per il prossimo 02 dicembre presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie a Trani dalle ore 17:00, un incontro per affrontare l'odioso tema delle truffe e dei raggiri. Riconoscerli non è sempre facile, ma è possibile imparare a difendersi. Il titolo scelto per l'incontro è: "Non farti ingannare, la verità sulle truffe" che vedrà intervenire, dopo i saluti di don Vincenzo Giannico, parroco, e di Ines Fabretti Capo Lega SPI CGIL di Trani, Giovanni Dalò, Segretario Generale della SPI CGIL Bat, e Gaetano Corvasce della SILP CGIL Polizia Postale di Bari.

Con questo incontro ed insieme ad altre attività lo SPI CGIL Bat sta mettendo in campo tutte le sinergie possibili per combattere e sconfiggere il fenomeno che solo nel 2024 ha registrato più di 18.000 le segnalazioni online in Italia. Accanto alle frodi digitali restano diffuse anche le truffe "fisiche", perpetrate da falsi tecnici o incaricati che si introducono nelle abitazioni: "Sospettare non è scortesia, è intelligenza", ha dichiarato di recente il segretario generale dello Spi Cgil Bat, Giovanni Dalò in occasione di un incontro tenutosi di recente a Bisceglie. La strada maestra è quella della informazione e l'incontro di martedì 02 dicembre lo dimostra.
