Scuola e Lavoro
Nasce a Trani il Comitato degli iscritti della CGIL
Uno strumento di partecipazione per rafforzare il radicamento sindacale sul territorio e nei luoghi di lavoro
Trani - martedì 20 gennaio 2026 10.09
In data 12 gennaio, la Camera del Lavoro CGIL di Trani si è dotata di un Comitato delle e degli Iscritti, quale strumento di partecipazione e azione, pensato per rafforzare la presenza del sindacato nei luoghi di lavoro e nel territorio.
Il Comitato ha l'obiettivo di garantire assistenza, orientamento e tutela alle lavoratrici e ai lavoratori attraverso una rete di delegate e delegati, di tutte le categorie e profili professionali, individuati come riferimenti certi e riconoscibili per le iscritte e gli iscritti.
Un passo importante per avvicinare l'organizzazione ai bisogni reali delle persone, rafforzando il radicamento territoriale della CGIL per favorire maggiore partecipazione e proselitismo. La crescita delle iscritte e iscritti sarà conseguente al rapporto diretto e fiduciario sull'intero territorio: dai luoghi di lavoro, alle piazze per riprendere l'azione sindacale "di strada" come luogo naturale di incontro e di ascolto dei bisogni reali delle persone. Ogni iscritta e iscritto sarà informata/o della persona a cui rivolgersi in caso di problemi, vertenze o necessità.
Le buone pratiche, come esperienze, vertenze e azioni varie, adottate dalle diverse categorie, saranno messe in rete per rafforzare l'unità sindacale della CGIL, con l'obiettivo di superare la frammentazione organizzativa.
