Assembramenti e controlli: il commento di Andrea Ferri

"Un Governo che fa il forte con i deboli e il debole con i forti, non è un Governo giusto e vale anche per le amministrazioni locali. Questo è il messaggio che passa in questi giorni." è il commento del consigliere comunale Andrea Ferri alle immagini di assembramenti e teppismo."Il 15 gennaio diverse pattuglie di differenti corpi di forze dell'ordine si sono recate in galleria per evitare che un esercente aderisse a #ioapro, la legge va rispettata e hanno fatto il loro dovere. Ma in realtà la legge sembra quasi si faccia rispettare solo se hai un insegna, un indirizzo, una partita iva, insomma se sei alla porta di mano e facilmente raggiungibile. Ma sembra che nulla si riesca a fare per bande di teppisti, per gli assembramenti nel centro storico, ztl e in altri noti posti di ritrovo.Per questo motivo il 21 gennaio in commissione ho chiesto all'assessore al ramo che i vigili urbani ritornino in pattugliamento tra le strade a piedi! Per l'emergenza Covid sono sospesi servizi al tavolo in ristoranti, pizzerie, bar oltre a esser chiuse palestre, cinema e teatri. Non rendiamo nullo il sacrificio di questi attività e lì dove non c'è responsabilità e autodeterminazione ci sia la presenza delle forze dell'ordine per stanare gli atteggiamenti lesivi di tutti"