Assembramenti senza mascherina sotto il ponte della 16 bis

Non è affatto facile, ormai è quasi un anno che viviamo sotto la cappa della pandemia ed è più che comprensibile il bisogno di vedersi, uscire, anche in una serata piovosa come questa.Non sono ancora le 22, ora ufficiale del coprifuoco, dopo la quale dovremmo essere tutti a casa, per cui non c'è una violazione in questo senso, ma le mascherine e il distanziamento dovrebbero essere rispettati, cosa che purtroppo in situazioni come queste non avviene, tra bottiglie di birra e voglia di scherzare e ridere insieme.Nella zona non si vedono pattuglie di controllo, probabilmente per l'orario, ma il divieto di assembramento resta o quantomeno è opportuno che avvenga con le cautele appena ricordate. Qui il video che testimonia quanto accaduto.