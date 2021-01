Assembramenti serali in via Lagalante: mancano controlli e buonsenso

Le limitazioni imposte con la zona arancione in Puglia, le chiusure e il Dpcm non sembrano scoraggiare i forzati della movida e delle feste.In un Paese sempre più caratterizzato dai controsensi, con attività chiuse e didattica a distanza nelle scuole ma sempre più gente per strada, non mancano episodi altamente discutibili che meriterebbero un'attenta riflessione e su cui non si può continuare a far finta di niente.Quella che vi mostriamo è la situazione registrata ieri alle ore 21.30 circa in via Lagalante, la "stradina" per eccellenza della movida notturna e ritrovo per le comitive. Gruppi di ragazzi e assembramenti, urla e schiamazzi, un clima di festa che stona con i locali alle loro spalle chiusi. È stato un residente a fotografare il tutto e condividere la foto con la nostra redazione, affinché il messaggio arrivi forte e chiaro a chi di competenza.A prescindere da queste sempre più frequenti riunioni giovanili, che per legge sono vietate dato che il DPCM prevede uscite limitate a comprovate esigenze lavorative, di salute o visite ai parenti (una sola volta al giorno), quello che si respira in città è un clima d'ingiustificata spensieratezza ma soprattutto la totale assenza di regole, complice l'allentamento dei controlli. Inutile dire che l'atteggiamento di quei pochi va a discapito di quei molti (commercianti in primis) che invece le regole le rispettano e a causa del Covid stanno pagando un prezzo molto alto.