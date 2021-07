Assistenza domiciliare integrata e socio-assistenziale: nuovi progetti in campo

L'Ambito territoriale dei Comuni di Trani e Bisceglie, al fine di soddisfare le esigenze delle persone anziane, adulte o minori non autosufficienti è in procinto di avviare una serie di iniziative connesse al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) ed Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale (SAD), in collaborazione con la Cooperativa Sociale Shalom, gestore del servizio.Tutte le iniziative hanno l'obiettivo di far sentire la cittadinanza e gli utenti dei Servizi sempre più supportati nella risoluzione di problematiche ed esigenze quotidiane. Come spiega il dirigente dell'Ufficio di Piano, Alessandro Attolico, "l''Ambito territoriale intende promuovere, all'interno dei diversi servizi che assicura alla cittadinanza, un'attenzione particolare ai caregiver, ovvero coloro che si prendono cura e che assistono un loro congiunto anziano, ammalato o disabile, i quali sono chiamati ad un impegno difficile e gravoso, durante il quale non mancano momenti di difficoltà e stanchezza".Queste le progettualità in campo:Nel mese di luglio parte il SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI UTENTI ED ALLE FAMIGLIE, quale spazio di riflessione e condivisione di pensieri e dubbi, nonché di supporto degli utenti/famiglie per guidarli verso il superamento di eventuali momenti di crisi. Con il servizio si intende prendere in carico tutto il nucleo familiare, attraverso: Consulenza Psicologia per gli utenti; Interventi Psicoeducativi per i familiari per aumentare la consapevolezza della famiglia circa la patologia dell'utente, conoscere aiuta; Parent Training rivolto ai familiari di utenti con disabilità cognitive per insegnare loro le principali tecniche di gestione dei comportamenti problema.Nei mesi di luglio e agosto, inoltre, sarà attivo il PROGETTO FILI D'ARGENTO A COLORI, servizio di assistenza gratuita in favore delle persone anziane non in carico al Servizio, attraverso il quale, durante il periodo estivo, sarà garantito, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, un supporto telefonico finalizzato all'attivazione di prestazioni di welfare leggero e disbrigo di piccole incombenze quotidiane (acquisto beni di prima necessità e medicinali con relativa consegna), aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative, chiarimenti ed informazioni sui servizi di Trani e Bisceglie. Il numero di telefono da contattare per fruire delle prestazioni è il 327/3369705.CONOSCERE PER PREVENIRE. La Cooperativa Shalom provvederà alla distribuzione agli utenti del Servizio del Vademecum Coronavirus, contenente tutte le indicazioni da attuare soprattutto in termini di igiene degli ambienti e di comportamenti da adottare per limitare il pericolo di contagio.EMERGENZA CALDO. Sarà consegnata a tutti gli utenti del servizio SAD e ADI la Brochure Emergenza Caldo, contenente indicazioni circa le principali azioni da attuare per fronteggiare i disagi e le problematiche in cui incorrono gli anziani con l'arrivo del caldo.