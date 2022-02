Associazione Forme, oggi la sottoscrizione di un manifesto per la pace

«Ci siamo svegliati tristi per la guerra in corso e per il popolo ucraino sotto le bombe, ma anche per il popolo russo che non merita di passare per complice di Putin, ma anche determinati a fare tutto quello che possiamo per la Pace! E crediamo che i Popoli possano fare molto se mostrano determinazione e passione per la Pace. Non è vero che non si può fare niente. Certo ci vorrebbe un grado di consapevolezza civile che speriamo si farà sentire. Oggi, nel rispetto di chi ha problemi famigliari - di salute - personali, crediamo ci debba essere spazio solo per la Pace».E' quanto affermano in una nota Elena Brulli e Mauro Spallucci che quest'oggi invitano l'intera cittadinanza ad un incontro e alla sottoscrizione di un manifesto cittadino per la pace presso la sede dell'associazione Forme, Galleria Internazionale Belmondo in via Mario Pagano.«E' tremendo pensare che i "potenti"(volutamente scritto col minuscolo) possano determinare le violenze e le morti a cui stiamo assistendo».L'appuntamento è fissato alle ore 17. La cittadinanza è invitata.