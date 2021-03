Associazioni di categoria e sindacati: "Che sia diffuso e agevolato lo smartworking"

Invitano altresì le Prefetture e le autorità preposte al presidio del territorio, al monitoraggio continuo ed all'adozione di adeguate e concrete azioni di controllo finalizzate ad evitare che gli sforzi e gli ulteriori sacrifici richiesti a lavoratrici, lavoratori e imprese pugliesi vengano vanificati da diffusi atteggiamenti di refrattarietà alle regole.







Riportiamo integralmente il comunicato sottoscritto dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati, teso a favorire lo ricorso allo smartworking per evitare spostamenti e contenere la curva dei contagi.Le sottoscritte parti Confartigianato Imprese, CNA, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, Confapi, Casartigiani Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Cia E Cgil, Cisl, Uil della Puglia premesso che:- il Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2021 ha approvato nuove misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19. In particolare, in considerazione delle varianti virali e in vista delle festività pasquali, sono state introdotte misure finalizzate a limitare le possibili occasioni di contagio per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021;- il Ministero della Salute, con propria ordinanza emanata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha in medesima data individuato il territorio pugliese quale soggetto all'applicazione delle norme di maggiore restrizione proprie della c.d. "zona rossa";- il DPCM del 2 marzo 2021, nell'ambito delle misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, dispone all'art.6 comma 5 che "è fortemente raccomandato da parte dei datori di lavoro privati l'utilizzo della modalità di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al predetto decreto", ovvero dei protocolli di sicurezza c.d. "anticontagio" negli ambienti di lavoro;considerato che i più recenti dati rilevati dalla Regione Puglia, mostrano una continua crescita della curva di contagio, anche a una settimana dalla classificazione quale "zona rossa". Dai rilevamenti sulla dinamica di diffusione del virus si deduce come tale incremento sia da attribuirsi principalmente all'elevato tasso di circolazione e mobilità della cittadinanza;- da tempo le Parti Sociali ai vari livelli, ciascuna per le proprie competenze, hanno sottoscritto specifici accordi tesi all'adozione di protocolli aziendali di contrasto alla diffusione del Covid-19 in linea con i Protocolli Condivisi nazionali del 14 marzo e del 24 aprile 2020, così come già recepiti nell'allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, al fine di arginare il rischio di contagio sul luogo di lavoro;- in data 20 marzo u.s., dopo aver incontrato i Sindaci pugliesi per eventuali ed ulteriori iniziative restrittive, il Presidente della Regione Puglia, nel corso di una seconda riunione, ha incontrato anche i sottoscrittori di codesto avviso comune, nell'ottica di agire su ogni possibile fronte per ottenere la rapida stabilizzazione della curva di contagio, evitando così, di aggravare ulteriormente, nelle settimane a venire, la forte pressione già in essere sul sistema sanitario regionale.Nel corso dell'incontro il Presidente Michele Emiliano, l'Assessore Pierluigi Lopalco e il Vice Capo di Gabinetto Domenico De Santis, hanno rivolto alle Parti Sociali regionali un appello per adottare – laddove possibile, e in ragione del ciclo produttivo – ogni azione tesa ad ottenere una importante riduzione degli spostamenti del personale in organico nelle imprese pugliesi.Tutto ciò premesso e considerato le Parti Sociali della Puglia, come sopra rappresentate, in un'ottica di piena responsabilità e collaborazione rispetto all'attuale gestione della grave emergenza epidemiologica in corso, e con l'obiettivo non secondario di un recupero quanto più rapido possibile della normalità nell'interesse dei cittadini, delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese pugliesi, per quanto sopra condividono e adottano il seguente avviso comune a far data dal giorno 22 marzo e fino a concorrenza delle misure predisposte nel decreto-legge di cui in premessa (6 aprile p.v.), si invitano tutte le imprese con unità produttive site nel territorio pugliese a ricorrere il più possibile – nel rispetto della vigente normativa di legge e contrattuale e laddove ciò sia compatibile con il ciclo produttivo aziendale – all'utilizzo dello smart working al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio in ambito lavorativo ma, soprattutto, per ridurre la circolazione del personale ove ciò non sia strettamente necessario.