Astrazeneca, Lopalco: "Giusto l'atteggiamento precauzionale, ma dobbiamo conoscere i dati"

"L'Ema lo ha detto, stiamo analizzando i dati e non c'è motivo per sospendere la vaccinazione. Significa che c'è un sistema molto strutturato di farmacovigilanza, è giusto che vengano osservati tutti i casi, è giusto che vengano osservati tutti gli effetti gravi, poi l'effetto grave viene segnalato all'autorità e viene valutato. Nel momento in cui un segnale diventasse preoccupante è giustissimo bloccare un lotto o l'utilizzo di un intero farmaco per precauzione. Però ci devono essere i dati, allora quello che io dico: assolutamente giusto l'atteggiamento precauzionale ma dobbiamo vedere i dati". Lo ha detto l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia, oggi intervenendo all'Aria che tira su La7.