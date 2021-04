Atmosfera lieta e piena di speranza nel giorno dei vaccini dedicato alle malattie rare

"È il giorno più emozionante della mia vita dopo la nascita dei miei figli!". Sono le parole di una delle persone vaccinate questa mattina in quanto portatrice di una malattia rara.Questa dichiarazione dà il senso della atmosfera di speranza e gioia che è diffuso nel PalaSalute, come è stato rinominato il Pala assi.Sono arrivati da tutta la BAT i portatori di malattie rare con i loro familiari e i loro accompagnatori."Per me oggi significa il primo passo verso la possibilità di ricominciare a vivere uscire fare casino stare insieme ai miei cari e ai miei amici!", ha aggiunto la signora con il sorriso che brillava dagli occhi e guizzava da sotto la mascherina"."Sono soddisfatto della risposta che abbiamo avuto dalle associazioni degli ammalati di malattie rare e dei loro familiari", ha dichiarato il dottor Saverio Nenna. "Abbiamo reclutato oltre 250 persone oggi e altrettante per il pomeriggio".Nella giornata di domenica i vaccni proseguiranno con i consueti orari. Il reclutamento avviene per consentire all'azienda sanitaria di recuperare un numero sufficiente di vaccini e organizzarsi perché tutto sia realizzato nella maniera migliore.Nel caso in cui alcuni ritengano di essere stati esclusi dal reclutamento possono inviare una mail indirizzata a saverio.nenna@aslbat.it.