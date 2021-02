Aumento dei contagi, Bottaro: «A partire da sabato vaccinazione per tutto il personale scolastico»

«È il momento di passare all'attacco». Sono le parole del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro che è ritornato a fare il punto dei contagi in città dai suoi canali social: alla luce del lieve aumento della curva dei contagi (224 ad oggi) ha dichiarato: «Stiamo mettendo in piedi una macchina organizzativa importante che prevede già per sabato mattina la vaccinazione di tutto il personale scolastico di competenza comunale per far sì che i nostri figli possano ritornare a scuola in massima sicurezza». Ancora non è chiaro dove verrà somministrato il vaccino, sarà stabilito con l'Asl Bat nelle prossime ore. «Nei prossimi giorni vi sapremo dare notizie più precise».