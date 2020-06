Aumento dei prezzi dopo la riapertura, si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini

Si moltiplicano, dopo la riapertura degli esercizi commerciali, le segnalazioni dei cittadini e nostri lettori, circa un sensibile aumento dei prezzi da parte di alcuni. Atto immotivato e sinceramente poco generoso, da parte di questa ristretta cerchia di commercianti, contro coloro che, dando loro fiducia, sono ritornati a spendere da loro, come clientela affezionata. Si rompe così quel rapporto fiduciario tra commerciante e cliente.Si ha l'impressione che invece di recuperare sul lungo periodo, basato sulla nuova "ri- fidelizzazione" dell'acquirente, che, appunto, nel tempo, permetterà al commerciante di "recuperare", si voglia raggiungere subito e senza rispettare il cliente, quel "recupero", rispetto al "buco" provocato dal Covid.Si finisce così per avallare quella frase che gira sui social da diversi giorni, circa le "scorrettezze" di taluni commercianti e cioè: "Dichiarano un reddito di 8000 euro all'anno mensili ed ora per due mesi di chiusura lamentano ventimila euro di perdite". Ma qui apriamo un altro ignobile capitolo che riguarda taluni: l'evasione fiscale. Altro che aumenti e Covid. Ci sarebbe anche di peggio, ma questa, come ho detto, è un'altra brutta storia.