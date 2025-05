Avis Trani lancia la IV edizione del contest "Vetrine in rosso"

Avis Trani Regolamento Vetrine in Rosso 2025 Avis Trani Regolamento Vetrine in Rosso 2025

Trani si colora di solidarietà con la 4ª edizione del contest "Vetrine in Rosso" promosso da AVIS Trani ODV. In occasione della Giornata Mondiale del Donatore, che si celebra il 14 giugno, l'associazione AVIS Trani ODV invita tutte le attività commerciali presenti nella città, a partecipare alla 4° edizione del contest "Vetrine in Rosso".L'obiettivo? Portare il messaggio della donazione del sangue nel cuore della città, trasformando una semplice passeggiata tra i negozi in un'occasione di riflessione e azione per il bene comune. Perché donare è un gesto semplice, ma dal valore immenso per poter essere parte di una comunità attiva e altruista.Partecipare è semplice:✔ Hai una vetrina? Allestiscila con tanta creatività e tanto rosso.✔ Invia un messaggio WhatsApp al numero 3929162071 scrivendo "Sì – Vetrina in Rosso" entro il 19 maggio, per aderire all'iniziativa.Dopo aver inviato la propria adesione, Avis Trani ti consegna il kit utile per l'allestimento della vetrina in rossa. Successivamente tutte le foto delle vetrine partecipanti saranno pubblicate sulla pagina Facebook di AVIS Trani ODV, dove il pubblico potrà votare la propria preferita.La vetrina che riceverà il maggior numero di più like – secondo il regolamento – sarà proclamata vincitrice dell'edizione 2025.«Con questa iniziativa vogliamo che il gesto del dono diventi parte del nostro quotidiano – afferma AVIS Trani – perché anche una passeggiata tra le vetrine può accendere una riflessione così importante».Per altre informazioni: recarsi presso la sede AVIS Trani in C.so Imbriani 143 o chiamare il 392 9162071 o seguire le pagine social di AVIS Trani.