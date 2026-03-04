Savino Cormio
Politica

Azione, Savino Cormio nominato Commissario cittadino a Trani

Incarico conferito dal segretario regionale Ruggiero Mennea, sentito il provinciale Francesco Spina

Trani - mercoledì 4 marzo 2026 6.34 Comunicato Stampa
Il segretario regionale di Azione, dott. Ruggiero Mennea, sentito il segretario provinciale della BAT, l' avv. Francesco Spina, ha conferito in data odierna l'incarico di Commissario cittadino del partito di Azione al consigliere comunale Savino Cormio. La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento e riorganizzazione del partito a livello territoriale, in vista dell'imminente fase congressuale cittadina che sarà chiamata a eleggere il nuovo direttivo. L'incarico conferito rappresenta un passaggio strategico volto a garantire continuità politica, coordinamento organizzativo e piena operatività del partito sul territorio, accompagnando la comunità degli iscritti verso il congresso cittadino in un clima di partecipazione e condivisione. Al neo Commissario cittadino vengono rivolti gli auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà svolgere il proprio compito con impegno, equilibrio e spirito di servizio nell'interesse del partito e della collettività.
