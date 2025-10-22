Azione Trani, allarme avvelenamenti. Raffaella Merra : "Fenomeno crudele e insopportabile”

L'Art. 544-bis (Uccisione di animali) punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale.

L'Art. 544-ter (Maltrattamento di animali) punisce con la reclusione da tre a diciotto mesi o con una multa ingente chiunque cagiona lesioni o sofferenze a un animale.

L'Art. 727 (Abbandono di animali) punisce con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda chiunque abbandona animali domestici.

interviene per denunciare una situazione non più tollerabile, a seguito di quanto pubblicato in questi giorni dalla stampa locale sulla preoccupante diffusione di casi di maltrattamento e avvelenamento di animali, e raccogliendo le numerose segnalazioni e il grido d'allarme che proviene dall'ascolto dei cittadini.Riteniamo doveroso premettere che questi atti non sono semplici "dispetti" o "inciviltà", ma sono reati perseguiti penalmente. Il Codice Penale italiano punisce severamente tali condotte:Ciò premesso, assistiamo a Trani, e in particolare in via Borsellino e nel quartiere Pozzopiano, a una inaccettabile e crescente ondata di casi di avvelenamento, specificamente nei confronti dei gatti. Noi dirivolgiamo un appello diretto al Sindacoal quale abbiamo inviato stamani una pec del presente comunicato, affinché pur in assenza di un assessorato specifico al randagismo, si faccia carico in prima persona di questa emergenza e adotti provvedimenti risolutivi per questa insopportabile situazione. Chiediamo che sia richiesto l'intervento immediato delle, affinché venga approntata una sorveglianza molto più capillare delle zone critiche già segnalate.Allo stesso tempo, facciamo un appello accorato ai proprietari di animali, specie nei quartieri menzionati, affinché prestino la massima attenzione. È evidente che qualcuno sta deliberatamente disseminando veleno per le strade. Ricordiamo che alcune di queste sostanze possono essere letali in pochi minuti, mentre altre provocano agonie che possono durare giorni.In virtù della gravità dei fatti, chiediamo inoltre ale all'. che sia disposta un'immediata bonifica delle aree interessate (Via Borsellino e Quartiere Pozzopiano), senza dimenticare che segnalazioni simili ci sono pervenute nei mesi scorsi anche da via Superga, nel quartiere Sant'Angelo. Confidiamo nella sensibilità di tutte le parti della società civile, dalle Istituzioni ai singoli cittadini. Uccidere un essere indifeso è un reato grave, ma anche un atto vile, crudele e disumano.La sottoscritta, nelle vesti di attivista da anni impegnata per la difesa degli animali ed ora anche come segretaria cittadina del movimento politico di, chiede un intervento immediato perché sia messa la parola "fine" a un fenomeno che getta un'ombra sulla nostra comunità.