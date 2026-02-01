Spina
Azione, Francesco Spina assume la regia per Trani: linea diretta della Segreteria Provinciale verso le elezioni

Il Segretario Provinciale avoca a sé la gestione politica della città capoluogo

Trani - domenica 1 febbraio 2026 10.09
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato ufficiale della Segreteria Provinciale di Azione BAT, che definisce i nuovi equilibri interni in vista della tornata elettorale della prossima primavera. In una fase cruciale per il futuro della città capoluogo, il partito guidato a livello regionale da Ruggiero Mennea ha scelto di centralizzare la regia politica per garantire massima autorevolezza e coesione. Sarà l'avvocato Francesco Spina, in qualità di Segretario Provinciale, a gestire direttamente le trattative e la linea programmatica, agendo da garante per un'azione politica unitaria che sappia valorizzare le forti competenze della sezione tranese.

Comunicato stampa AZIONE - SEGRETERIA PROVINCIALE BAT: La segreteria provinciale della Bat, in sintonia con il segretario regionale Ruggiero Mennea, in vista delle imminenti elezioni comunali di Trani , considerato che la stessa è una città capoluogo, ha deciso che sarà direttamente il segretario provinciale avv. Francesco Spina, a rappresentare il partito AZIONE e a gestire la delicata fase politica che attende la città di Trani fino alle elezioni previste nella prossima primavera. Spina ascolterà nei prossimi giorni i dirigenti locali del partito e interpreterà in senso fortemente unitario la linea della sezione tranese di Azione, che conta sulla presenza di forti personalità politiche come il segretario cittadino Raffaella Merra e il consigliere comunale e vice-segretario provinciale Savino Cormio, oltre a tanti altri esponenti autorevoli della politica locale. IL SEGRETARIO PROVINCIALE - Francesco Spina

La sezione di Trani di Azione conta personalità forti, la gestione di Spina servirà a disinnescare possibili correnti interne o frammentazioni. In politica, quando un Segretario Provinciale prende le redini, lo fa per evitare che le situazioni locali possano indebolire il simbolo. Spina si pone al di sopra delle parti per offrire un'immagine di partito compatto.
