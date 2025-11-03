Azione Trani contribuisce al Piano Coste: dalle criticità alle proposte per un litorale sostenibile

Nuovi Stabilimenti Balneari: Si propone di valutare l'inserimento di un numero limitato di nuovi stabilimenti di alta qualità (SB) sulla costa nord riqualificata, per diversificare l'offerta turistica.

Monitoraggio Ambientale: Si chiede di rendere il monitoraggio (es. erosione, qualità acque) più stringente, con indicatori precisi, responsabilità definite e un report annuale pubblico.

Accessibilità e Parcheggi: Si propone di vincolare il rilascio delle nuove concessioni alla contestuale realizzazione delle necessarie infrastrutture (strade e parcheggi), per evitare il caos viario.

Il coordinamento dicomunica di aver inviato tramite PEC al Sindaco Avv. Amedeo Bottaro e al Dirigente dell'Area Urbanistica Ing. Andrea Ricchiuti le proprie osservazioni e proposte di miglioramento delpresentato alla Città lo scorso mese di settembre. Pur esprimendo apprezzamento per l'adozione dello strumento, Azione, dopo una attenta analisi, ha individuato alcune criticità e presentato proposte costruttive.La criticità principale individuata riguarda la riqualificazione della. Il piano attuale affida ai privati l'intero onere della caratterizzazione ambientale e della bonifica, con costi incerti e non preventivabili. Azione ritiene questo un "rischio d'impresa" eccessivo, che potrebbe disincentivare gli investimenti e lasciare inapplicata la riqualificazione. La proposta diè di invertire l'iter: sia il Comune a farsi carico della caratterizzazione per definire con certezza i costi del risanamento. Tali costi verranno poi inseriti nei bandi di gara e posti a carico dei concessionari, garantendo così trasparenza e maggiore attrattività.resta a disposizione dell'Amministrazione per un incontro di approfondimento.