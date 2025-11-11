Azione Trani denuncia sperpero e inefficienza:
Azione Trani denuncia sperpero e inefficienza: "I Fari dello Stadio ‘Lapi’ inutili. La politica non controlla l'efficacia della spesa pubblica"

Fari inservibili, gradinata limitata e campo criticato dalla società. L'impianto è un triplo fallimento per incompetenza amministrativa.

Trani - martedì 11 novembre 2025 11.21 Comunicato Stampa
La Segretaria di Azione Trani, Raffaella Merra, alza il livello dello scontro politico denunciando l'ennesimo scandalo legato all'inefficienza amministrativa: i fari del nuovo impianto di illuminazione dello Stadio Lapi sono inservibili per partite ed eventi ufficiali. La nota del coordinamento critica duramente l'Amministrazione, ponendo l'accento sul dovere etico di contrastare lo sperpero di denaro pubblico e sulla necessità di un rigoroso controllo di efficacia sui progetti. A questa inefficienza si sommano altre due questioni paradossali che colpiscono la struttura: la capienza della gradinata, limitata a poche centinaia di tifosi, e il terreno di gioco, vera "croce e delizia" dello Stadio Lapi, di cui la stessa società Soccer Trani continua a lamentare le condizioni. Un triplo fallimento che culmina in un caso di spreco e derisione.

Incompetenza e spreco grottesco
L'incredibile situazione sull'illuminazione ha toccato il grottesco domenica scorsa, quando i tifosi, in segno di protesta e derisione, sono arrivati a "illuminare" il campo con le torce dei propri telefonini a causa del maltempo e del mancato funzionamento dei fari. "Siamo arrivati al grottesco, al ridicolo e alla derisione degli sportivi e dei tifosi tranesi," dichiara Raffaella Merra. "Lo stadio Lapi continua ad essere oggetto di ordinaria incompetenza e derisione." Il problema non è solo tecnico, ma di progettazione inefficace e spreco di fondi: l'impianto possiede un'omologazione solo per le luci in sé, ma manca dell'omologazione finalizzata allo svolgimento di eventi e partite, in quanto le luci non illuminano spalti e l'intera area come richiesto dai regolamenti.

Il Danno Erariale e la Necessità di Efficienza
A peggiorare il quadro, Azione Trani denuncia che, nonostante questa situazione grottesca, si continuano a spendere migliaia di euro in delibere per pagare "interventi di ulteriore manutenzione e tecnici." La posizione di Azione è chiara: il denaro pubblico deve essere finalizzato al bene comune, e, se speso, deve produrre risultati efficienti. "Come può un'amministrazione degna di questo nome riservare un tale scempio alla Città?" si chiede la Segretaria. "Inaugurato con tanto di cerimonia un impianto buono per fare solo allenamenti ma non incontri ufficiali o i 'preannunciati' eventi. Cosa dicono ora Bottaro, Ferrante e compagni difronte a questa ennesima figuraccia che mette in cattiva luce gli amministratori che si erano esposti pubblicamente 'vantando' la conclusione dell'opera?"

Azione Trani, dopo aver denunciato in precedenza i ritardi e i problemi di progettazione, ribadisce che la situazione è insostenibile e rappresenta un caso emblematico di mancanza di controllo sull'efficacia della spesa, un danno non solo sportivo, ma civico ed economico per l'intera comunità tranese.
