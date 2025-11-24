Stadio Lapi affidato alla ASD Bisceglie Rugby (RTI BEEDRAGON): Azione Trani denuncia criticità identitarie e ritardi cronici

"Oltre un anno di ritardo ingiustificato nella stipula della concessione decennale. Chiediamo chiarezza su una gestione che apre il fianco a ricorsi al TAR e che mette il Lapi sotto gestione della città 'rivale'." L'affidamento decennale dello Stadio Comunalealla, con la formalizzazione della Determinazione Dirigenziale N. 1596 del 20 novembre 2025, è stato completato con un atto che solleva più interrogativi che certezze. Il Coordinamento diesprime forte preoccupazione per le incongruenze amministrative e per le implicazioni identitarie che emergono da questo atto.Il primo elemento che balza agli occhi è la questione identitaria, che non è un dettaglio, ma un segnale politico:"Il Lotto 1, relativo allo Stadio 'Nicola Lapi' di Trani, è stato aggiudicato a una RTI la cui società mandataria è la, con sede a. Il principale impianto sportivo della nostra città è stato affidato, per un decennio e con un contributo comunale significativo, a un soggetto la cui identità è esplicitamente legata alla città vicina e spesso 'rivale'."Pur riconoscendo la legittimità formale di tale affidamento in un contesto di gara, questa scelta genera un dibattito politico e identitario molto forte.che, va detto, impatterà pesantemente sull'utilizzo futuro dell'impianto visti i prospettici calendari sportivi sia dellache dellache dovrà inoltre garantire la fruizione dela tutte quelle espressioni associative che si occupano della promozione e della pratica dell'attività sportiva, motoria così come stabilito dal): "L'uso degli impianti deve essere improntato alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni, società sportive, federazioni ed enti di promozione sportiva" ed al): "Il Concessionario deve assicurare annualmente all'Amministrazione comunale i servizi socio sportivi: (...alle) scuole presenti nella città di Trani (...ai) soggetti disagiati di età inferiore a 14 anni (...inoltre) garantire la disponibilità dell'impianto per 3 ore al giorno, nella fascia oraria pomeridiana dal lunedì al venerdì, ed il sabato nelle ore antimeridiane, per lo svolgimento degli allenamenti delle squadre agonistiche aventi sede legale nel Comune di Trani". Insomma un bel traffico sportivo al "Lapi" da organizzare, ma soprattutto da garantire eLa seconda e più grave anomalia risiede nelledel procedimento, che rischiano di compromettere la validità dell'intero bando. "La Determinazione di affidamento arriva solo a novembre 2025, nonostante l'aggiudicazione definitiva risalga al. Parliamo dinella stipula della Convenzione, in un contesto dove il Codice degli Appalti e l'Avviso Pubblico fissavano un termine massimo di." Questaapre il fianco a ricorsi: un concorrente non aggiudicatario o escluso potrebbe impugnare l'atto al TAR Puglia, sostenendo che l'Amministrazione Comunale avrebbe dovuto procedere allae allo scorrimento della graduatoria per l'eccessiva e ingiustificata dilazione.L'atto impegna comunque le prime risorse per la gestione iniziale (dal 7 novembre al 31 dicembre 2025), per un totale di. Il contributo annuale a carico dell'Amministrazione, a favore della RTI BEEDRAGON, ammonta a. L'importo, pur essendo frutto di una proposta migliorativa (un risparmio per il Comune), non può far dimenticare le ombre procedurali per le quali Azione Trani chiede che la Giunta e l'Area Lavori Pubblici forniscanosulle motivazioni di questo ritardo.Per un bene tanto importante per la comunità, come lo Stadio Lapi, l'Amministrazione non può permettersi di avviare una concessione decennale su basi così fragili e passibili di contenzioso, sebbene i termini specifici di impugnazione per la mancata o tardiva stipula non siano esplicitati, si applicano i termini perentori di 60 giorni previsti dal Codice del Processo Amministrativo per impugnare gli atti amministrativi finali (come l'aggiudicazione o, in questo caso, l'atto di stipula) presso il TAR Puglia – Sez. Bari.Questa gestione non è solo inefficace, è una. L'affidamento decennale del nostro stadio a un soggetto legato a Bisceglie, sancito dopo un ritardo di oltre un anno che puzza di irregolarità, non è un errore burocratico: è un. Noi di Azione Trani non assisteremo passivamente a questa farsa. Non tollereremo che i beni e i simboli della nostra città siano gestiti con pressappochismo e che l'ombra del contenzioso si allunghi sull'impianto sportivo più importante.o forniscesulle ragioni di questo ritardo cronico, garantendo la validità legale dell'atto, oppure si assuma la responsabilità di una concessione che rischia di far spendere tempo e denaro alla collettività per un'inevitabile battaglia legale.