Baldassarre e FAI: così valorizziamo i nostri luoghi del cuore e gli studenti

La scuola Baldassarre, nella convinzione che "si difende ciò che si ama e si ama ciò che si conosce" (Giulia Maria Mozzoni Crespi, fondatrice del Fai), ha ripreso quest'anno la collaborazione con il Fai - Fondo Ambiente italiano, aderendo all'iniziativa Giornate Fai per le scuole, attraverso la partecipazione di otto classi seconde e terze, che, sottoscrivendol'annuale quota d'iscrizione, sono diventate classi amiche Fai.Quaranta ragazzi, nel ruolo di "Apprendisti" ciceroni, guidati dalle professoresse Bassi, de Robertis, Di Terlizzi, Esposito, Miraglia, Panessa e Tresca, hanno approfondito la conoscenza di uno dei luoghi più belli e suggestivi della città di Trani, la Villa comunale.Nelle giornate del 21 novembre e 18 dicembre i ciceroni hanno guidato efficacemente e in modo molto coinvolgente gli alunni degli Istituti superiori del territorio, alla scoperta della storia e delle curiosità proprie di uno dei siti più amati dai cittadini tranesi.L'ottima riuscita dell' iniziativa dimostra ancora una volta quanto anche i nostri giovani possano essere parte attiva nella vita culturale e sociale di Trani, facendosipromotori della sua storia e divulgatori della stessa; il felice esito dell'attività, in cooperazione col FAI e promossa dagli studenti della scuola Baldassarre, diretta dal dott. Marco Galiano, conferma inoltre l'efficacia dell'apprendimento tra pari che concorre allo sviluppo di competenze sociali, relazionali e comunicative.Proprio per questo motivo l'iniziativa sarà certamente replicata in primavera, con l'auspicio di poter accogliere sempre più visitatori.La referente Prof.ssa Giuseppina Bassi.