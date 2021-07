Banda ultralarga, approvato schema di convenzione tra Comune e Open Fiber Spa

Mettere a disposizione dei cittadini, delle imprese e di tutti gli operatori economici e sociali un livello di connettività digitale adeguato, per facilitare e migliorare le loro attività e lo standard di vita quotidiano. Sono queste le motivazioni salienti che ispirano lo schema di convenzione tra Comune di Trani e Open Fiber SpA. Lo schema di convenzione è stato approvato dalla Giunta comunale nel corso dell'ultima seduta. Come spiega l'assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante "la convenzione consentirà di implementare la rete dati ad alta velocità attraverso una serie di interventi che interesseranno l'area cittadina ricompresa tra la linea ferroviaria e la costa. Una moderna rete di comunicazione elettronica in fibra ottica rappresenta uno obiettivo strategico fondamentale per la crescita del territorio. Sono convinto che in questo percorso di sviluppo possa giocare un ruolo importante anche l'Amet vista la infrastrutturazione di cui è dotata".Open Fiber SpA è interessata a realizzare una rete di comunicazioni a banda ultra larga in fibra ottica sul territorio comunale della Città di Trani assicurandone la relativa gestione e manutenzione, nonché ad offrire diritti di accesso a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie a tutti i soggetti che ne facciano richiesta. Le parti, di reciproco interesse ed utilità, stipuleranno la convenzione per regolamentare l'impiego di tecniche innovative di costruzione, che riducano i tempi e i costi d'intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale e modalità di gestione semplificate degli iter autorizzativi e di realizzazione degli interventi anche mediante soluzioni di scavo non invasive.