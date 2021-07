Bando PinQua, il Comune di Trani ottiene un doppio finanziamento per 30milioni di euro

I nostri progetti si sono classificati al terzo e al sesto posto fra quelli pervenuti da tutta Italia per importi da 15 milioni di euro.

Un risultato pazzesco. Trani si può preparare ad una autentica rivoluzione territoriale».

«Da sogno. Sono state rese note le proposte ammesse al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell'abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims) con l'obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale». Ad annunciarlo è il sindaco Amedeo Bottaro che aggiunge: «Abbiamo raggiunto il massimo risultato possibile, un doppio finanziamento per un totale di 30 milioni di euro, per la riqualificazione dell'area Petronelli e soprattutto per il progetto di riqualificazione della costa nord e di tutta la zona della distilleria Angelini