Baraka, lo yacht di lusso per vacanze da sogno, ancora al largo di Trani

Pare che una settimana su questo yacht possa arrivare a costare più di €300.000: cifre inimmaginabili per noi, fatto sta che i ricchissimi vacanzieri pare che al largo di Trani stiano proprio bene.Non sappiamo se in realtà il comandante stia aspettando condizioni più favorevoli del mare per salpare, però siamo sicuri che avranno tutti apprezzato la bellezza di Trani e anche la buona cucina perché, scesi su barche di appoggio, i ricchissimi turisti hanno goduto anche della eccellenza della nostra ristorazione.Lo yacht in questione è celebre non solo per la sua mega lussuosità ma anche per un paio di importanti episodi di salvataggio: uno avvenuto nel 2007, che riguardava profughi cubani caduti da una nave diretta in Messico; l'altro episodio accaduto nel agosto 2019 in Costa Smeralda, quando soccorse uno yacht in fiamme cercando di domare l'incendio prima dell'arrivo della motovedetta della capitaneria di porto. Tutti salvi i passeggeri, anche in quel caso ma per l'imbarcazione non ci fu niente da fare, affondò al largo di Porto Cervo.Il Baraka è lungo 58 metri e pesa 840 tonnellate, è stato disegnato da Francesco paszkowski ed è appunto destinato al charter.