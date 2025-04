Barletta, Andria e Trani sul podio del miglior clima d'Italia: Bari al primo posto

Sul Sole 24 Ore di lunedì 28 aprile la classifica delle città con il miglior clima, elaborata su dati rilevati e validati da 3b Meteo, e i trend climatici degli ultimi 15 anni nei 107 capoluoghi. Anche quest'anno èil capoluogo di provincia con il miglior clima in Italia, al primo posto dell'edizione 2025 dell'indice del clima del Sole 24 Ore, pubblicato sul quotidiano di lunedì 28 aprile.La classifica, aggiornata coni dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024, indica quale delle 107 città capoluogo ha il clima migliore, in grado di offrire un maggiore benessere a chi vive sul territorio, in base a quindici parametri che misurano le più frequenti condizioni di «bel tempo», 5 nuovi parametri in più rispetto alla classifica 2024. Gli indici che compongono la graduatoria finale sono stati scelti ed elaborati dalla redazione del Sole 24 Ore e validati dal team di esperti meteorologici di 3bmeteo.Bari si conferma dunque anche quest'anno in cima alla classifica dell'Indice del clima del Sole 24 Ore, prima tappa verso l'edizione 2025 dell'indagine annuale sulla Qualità della Vita.Il capoluogo pugliese si piazza sul primo gradino del podio, dove era salito già l'anno scorso, seguita da due territori della costa Adriatica: la vicinaal secondo posto (i dati sono riferiti alla performance media dei tre capoluoghi), e Pescara al terzo posto.Tre città del Mezzogiorno, per la prima volta dalla pubblicazione dell'indagine (che ha debuttato nel 2019 e viene aggiornata ogni anno al decennio più recente), occupano tutto il podio della classifica. E - cosa, questa, più consueta - regnano sulla top 10, dove figurano anche Enna (prima classificata nell'indice di calore), Chieti e Catanzaro.