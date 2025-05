Basket, doppia soddisfazione per la Baldassarre

Risultati eccellenti per la scuola Baldassarre nei tornei giovanili di basket, su due fronti distinti: quello relativo al Progetto JR NBA e quello del 3×3. In questo ultimo caso la Baldassarre ha giocato contro le scuole "Rocca Bovio Palumbo" di Trani, (3× 3 femminile) e "Fieramosca" di Barletta (3×3 maschile). I ragazzi della Baldassarre sono risultati campioni provinciali maschili e vice campioni provinciali femminili.Bella affermazione della Baldassarre, come si diceva, nel torneo del Progetto JR NBA: una squadra brillante e reattiva che merita di essere menzionata per quanto riguarda i singoli con le classi scolastiche di appartenenza: Galgani 2B, Ricchiuti 3D, Bouquicchio 3E, Baldacci 2 H, Di Nunzio 3G, Rana 2 L, Logoluso 2 D, Verzicco 2 A, Porcelli 2 B, Carpentieri 2 L, Gusmai 2 F, Martiradonna 2 L.Per il 3×3 questi i ragazzi partecipanti laureatisi campioni provinciali: Vito Buquicchio, Antonio Susco, Luca Pasquadibisceglie. Per il 3×3 femminile (vice campionesse provinciali) la squadra era composta da Serena Di Nunzio, Greta Balducci, Sofia Bilanzuoli e Simona Di Ruvo.Nella foto in alto i ragazzi della scuola Baldassarre diretta dal Dirigente scolastico dott. Marco Galiano, impegnati nei tornei di basket coi loro docenti - allenatori Niki Ceci ed Elvira De Ceglia.