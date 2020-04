Basta code e assembramenti nei supermercati con "Filaindiana.it"

Si chiama filaindiana.it ed è una piattaforma digitale nata in questo periodo di emergenza sanitaria per informare la gente riguardo la coda e tempi di attesa nei vari supermercati. L'idea nasce da un gruppo di studenti del Politecnico di Milano, tra cui il tranese Stefano De Cillis, che insieme hanno voluto creare uno strumento per evitare gli assembramenti e informare la gente riguardo la coda e tempi di attesa nei vari supermercati.«Già da qualche settimana - spiega Stefano - siamo riusciti a farla utilizzare da più di un milione di utenti unici (sopratutto nella parte settentrionale del nostro paese). Date le diverse segnalazioni dateci dal nostro sindaco o da concittadini riguardo le code chilometriche fuori i supermercati e vista la settimana di pasqua, sarebbe utile condividere questo strumento con tutte le persone possibili (Trani e non)». Trattasi di un progetto no-profit e crowdsourced quindi prosegue Stefano «non chiediamo soldi e non servono i dati degli utenti, se non le segnalazioni fatte da loro per i vari supermercati. Dalla piattaforma è possibile inserire un supermercato, qualora mancasse, e sopratutto segnalare la coda quando si è in fila. Essendo aiutati da molti enti pubblici, è possibile generare un autocertificazione direttamente sulla piattaforma. E' possibile accederci tramite un normale browser di ricerca (mobile e desktop) e dalla applicazione android».Nei prossimi giorni è prevista l'uscita dell'applicazione anche per il sistema IOS. Gli ideatori sperano che la piattaforma possa avere un'ampia diffusione «e che la gente - conclude Stefano - davvero si impegni in quanto una piccola segnalazione può aiutare molti altri».