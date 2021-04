Bat, una provincia depredata da una criminalità sempre più dilagante

Un vero e proprio dossier , dettagliato e circostanziato, con dati e classifiche nelle cui posizioni quali forse non ci rendiamo neanche bene conto di trovarci, come se alla criminalità diffusa ci stessimo drammaticamente abituando.Il procuratore della Repubblica Renato Nitti ha inviato una nota alle testate giornalistiche in cui denuncia con profonda amarezza lo stato in cui versa una provincia che figura come tale nelle mappe della geografia politica ma , diversamente dalle altre, non ha una questura nè comandi provinciali della Guardia di Finanza o dei carabinieri, come fosse nata mùtila di organi essenziali.Inoltre non solo la magistratura locale ha vissuto scandali nella magistratura con garnde eco nazionale , ma anche servizi di polizia giudiziaria del territorio, soffrono di una intrinseca debolezza derivante dalla insufficienza delle risorse di cui dispongono rispetto alla realta criminale da fronteggiare. Questa debolezza delle istituzioni non passa inosservata, ma e percepita dalla criminalita, da quella organizzata a quella di vicinato.e cioè nella classifica' che mette in correlazione le denunzie per furti di auto al numero di abitanti:La Provincia B.A.T. e tra lsi tratta forse del reato predatorio che più di ogni altro alimenta nel cittadino la percezione della insicurezza e della vulnerabilità.La BAT detiene questo triste primato nella Regione Puglia.La BAT si colloca comunque sempre nella prima parte della triste graduatoria anche per le altre forme di furti, il riciclaggio e il reimpiego di danaro, gli incendi e lo spaccio di stupefacenti, per non parlare di portavalori, tir, camion inghiottiti dalla azione militare e repentina di autentici commando criminali .Dalle indagini della DIA di Bari emergono in BAT mafie autoctone e limitrofe che convivono con significative colonie di criminalità straniera, in particolare albanese, e tassi di criminalita predatoria pressoché sconosciuti in larga parte dello Stato. Cui si aggiunge una criminalità di impresa, contro il lavoro, ambientale, contro la p.a. dilagante."Le mafie che operano nella Bat - scrive Nitti -sono mafie predatorie:" : ossia mafie che non esercitano il dominio sul territorio, ma che lo spogliano, lo depredano, aprendolo persino alle scorrerie di clan storici ed egemoni in altre province e regioni.Innumerevoli episodi criminali del passato testimoniano la presenza nel territorio di calabresi, campani, foggiani, baresi accanto ai criminali canosini, andriesi, tranesi, barlettani, uniti nel commettere reati a danno dello stesso territorio.