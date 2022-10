Beatificazione Carlo Acutis: una adorazione stasera nella chiesetta del Miracolo Eucaristico

"L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo". Così Carlo Acutis, oggi beato, ha sempre definito la presenza reale di Gesù nell'Ostia consacrata.Oggi, sua memoria liturgica, per la prima volta nella storia della chiesa del Miracolo Eucaristico in via Lagalante, si vivrà un'adorazione eucaristica a partire dalle 19:30.Il tutto proprio dove Cristo stesso si è manifestato nelle sembianze della carne, secoli addietro. Lo stesso Carlo così descrive il miracolo che Dio ha operato in Trani: 《Una Donna di religione non cristiana, incredula circa la verità del dogma cattolico della presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, aiutata da una sua amica cristiana, durante la celebrazione di una santa messa riuscì a rubare un'ostia santa. La Donna, quasi sfidando Dio, pose poi la particola dentro una padella di olio sopra il fuoco. Immediatamente stillò sangue dall'ostia》."Cogliamo questa occasione di grazie per affidare al Signore le nostre intenzioni e quelle che ci vengono donate dagli altri. Carlo le porti innanzi a Dio per esaudirle! "