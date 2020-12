Biancolillo, Di Tullo, Avantario: eletti i presidenti delle prime tre commissioni consiliari

Si sono riunite questa mattina a Palazzo di Città, convocate dal presidente del consiglio comunale Giacomo Marinaro, le prime tre commissioni consiliari per l'elezione dei rispettivi presidenti e vice presidenti.Dopo le riunioni dei componenti, questo l'elenco dei nominativi:1ª Commissione Consiliare permanente (Polizia Locale, personale, servizi demografici, innovazioni tecnologiche, rapporti con la Provincia, protezione civile e diritto alla salute): all'unanimità i consiglieri eleggono, in qualità di Presidente della I Commissione, il consigliere Claudio Biancolillo. All'unanimità i consiglieri presenti eleggono, quale vicepresidente della I Commissione, il consigliere Andrea Ferri;2ª Commissione Consiliare permanente (Affari Generali – Contenzioso – Appalti e Contratti – Politiche del Lavoro Agricoltura – Pesca – Artigianato e Commercio). All'unanimità i consiglieri eleggono, in qualità di Presidente della II Commissione, il consigliere Denise Di Tullo. Si procede, quindi, alle operazioni di voto dei presenti diretta all'elezione del vicepresidente. L'esito della prima votazione è di tre schede bianche. Si procede, quindi, alla seconda votazione. Viene eletto all'unanimità, con tre voti favorevoli, quale vicepresidente della II Commissione consiliare, il cconsigliere Michele Centrone;3ª Commissione Consiliare permanente (Attività economico-finanziarie – Bilancio – Patrimonio – Programmazione e contabilità Economato – Attività tributarie – Aziende e/o Società a partecipazione comunale). All'unanimità i consiglieri eleggono, in qualità di Presidente della III Commissione, il consigliere Carlo Avantario. Si procede, quindi, alle operazioni di voto dei presenti diretta all'elezione del vicepresidente. All'unanimità i consiglieri presenti eleggono, quale vicepresidente della III Commissione, il consigliere Felice Corraro.