Biblioteca Comunale di Trani, presentazione del libro:"ALFABETO DELLA SCUOLA DEMOCRATICA" a cura di Christian Raimo

È vero, la scuola è in crisi, ma non è detto che questo debba comportare una resa. Il volume ALFABETO DELLA SCUOLA DEMOCRATICA (ed. Laterza, 2024) nasce dalla presa di coscienza della storia luminosa dell'educazione democratica in Italia che passa per il metodo montessoriano, la scuola media unica, l'eliminazione delle classi differenziali, le riforme dell'inclusione, Barbiana e le mille sperimentazioni di scuole attive. Con questo scopo il curatore Christian Raimo ha riunito nella redazione di un testo collettivo a trentaquattro mani, intellettuali, maestri, professoresse, pedagogiste, educatori che vivono, lavorano e studiano il mondo della scuola: dai nidi all'università, dai licei di periferia ai professionali di provincia, per disegnare la mappa di temi essenziali quali l'inclusione, la diversità, l'educazione democratica linguistica e scientifica, le necessità educative dei bambini in età prescolare, il contrasto alla scuola di classe.L'Amministrazione comunale invita a partecipare all'evento di presentazione del libro che vedrà la partecipazione dei seguenti ospiti per un dibattito aperto: Raffaele Cariati (co-autore di Alfabeto della Scuola Democratica, insegnante e formatore Canalescuolae CEMÉA France), Mario Castellana (già docente di Filosofia delle Scienze presso l'Università del Salento, direttore della Collana Internazionale Pensée des sciences) e Assunta Nugnes (coordinatrice del progetto Una, nessuna e centomila - Alice attraverso lo Specchio, associazione culturale Enzima T.).L'incontro sarà aperto dai saluti istituzionali della dott.ssa Lucia De Mari (Assessore alle Culture e Pubblica Istruzione del Comune di Trani) e sarà moderato dagli interventi della prof.ssa Francesca Zitoli (docente del Liceo Classico Statale Francesco De Sanctis di Trani).